Порошенко та Гройсман привітали США з Днем незалежності

Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітали США з Днем незалежності.

"Сполучені Штати Америки - це справжній стратегічний партнер України. З Днем незалежності вас, друзі!", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

В.Гройсман на своїй сторінці у Facebook також розмістив привітання американському народу. "Для України Сполучені Штати Америки завжди були, є і будуть надійним партнером і справжнім другом. Вдячний за постійну підтримку та готовність поглиблювати співпрацю між нашими державами заради миру, добробуту та процвітання", - зазначив прем'єр.