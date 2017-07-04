Політика

11:24 04.07.2017

Геращенко закликала парламенти країн-членів ОБСЄ вимагати від РФ звільнити українських заручників

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко закликала парламенти країн-членів ОБСЄ вимагати від Російської Федерації звільнити українських заручників.

"Очевидно, що ОБСЄ має вимагати від усіх учасників Мінського процесу... Я ще раз хотіла б звернутися до шанованих колег: не може лише Україна боротися наодинці з порушенням міжнародного права. Цього тижня відбудеться в Мінську Парламентська асамблея ОБСЄ. Я хочу закликати всі парламенти країн-учасниць зробити заяви до РФ із вимогою звільнити наших заручників: і тих, хто перебуває у в'язницях на окупованих територіях, і тих, хто перебуває в РФ", - сказала вона під час конференції в Києві у вівторок.

За словами І.Геращенко, це єдиний міжнародний парламентський майданчик, де є делегація Росії.

Вона також зазначила, що питання звільнення заручників, як і раніше, заблоковане.

За словами представника України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, наступне засідання ТКГ відбудеться 5 липня в Мінську.

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