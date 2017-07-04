Проведенню місцевих виборів в ОРДЛО має передувати дотримання режиму тиші - посол ФРН в Україні

Проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей можливе лише після встановлення режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння до погоджених сторонами місць, наголошує посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

"Мінські домовленості передбачають у рамках децентралізації особливий статус для Донбасу, але йдеться про місцеву автономію, а не про регіональну. Тобто це не регіональні вибори, а місцеві... Це важливий крок, який Україна повинна буде зробити... Важлива позиція німецького і французького урядів, що в цій ситуації необхідно забезпечити припинення вогню і відведення важкого озброєння, і коли це буде зроблено, тоді можна буде говорити про виконання всіх елементів Мінських угод", - сказав він під час конференції в Києві у вівторок.

Посол ФРН також зазначив, що "український парламент зробив кілька важливих кроків у цьому напрямку".