Питання деокупації Криму та ОРДЛО має розглядатися за єдиною формулою - Чубаров

Голова меджлісу кримськотатарського народу, президент Світового конгресу кримських татар, народний депутат України фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров вважає, що питання деокупації Криму та окремих районів Донбасу має розглядатися в єдиному форматі.

"Спочатку Донбас, потім Крим. Мені здається ми маємо переходити на єдину формулу наших завдань. Ця формула має звучати таким чином: відновлення територіальної цілісності Української держави в межах, визнаних міжнародною спільнотою, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Саме така формула не дасть можливості (президентові РФ Володимиру - ІФ) Путіну в подальшому сподіватися на те, що Крим залишиться у складі РФ", - сказав він під час конференції в Києві у вівторок.

Р.Чубаров також зазначив, що під час розгляду різних варіантів повернення Криму під суверенітет України має бути чітко виділено кримськотатарський чинник.

"Є один аспект, який має бути покладений серед найголовніших чинників, елементів, мотивацій, - це чинник кримськотатарського народу", - додав він.