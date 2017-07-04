Подання на Довгого містить суттєві недоліки, буде спрямоване спікеру ВР - рішення регламентного комітету

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав наявність недоліків у поданні генерального прокурора України Юрія Луценка про надання парламентом дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з групи "Воля народу" Олеся Довгого і спрямував його спікеру парламенту Андрію Парубію.

"Комітет вважає, що подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України О.Довгого, внесене до Верховної Ради генеральним прокурором Ю.Луценком від 21 червня 2017 року № 06-294, містить суттєві недоліки щодо обґрунтованості зловживань депутатом О.Довгим посадовими повноваженнями на посаді секретаря Київської міськради, а також щодо умислу з приводу зловживання посадовими повноваженнями в інтересах третіх осіб", - повідомив керівник регламентного комітету Ради Павло Пинзеник під час засідання комітету у вівторок.

Комітет ухвалив рішення спрямувати голові парламенту А.Парубію цю ухвалу, подання і пояснення О.Довгого.