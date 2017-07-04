Подальше рішення щодо подання на зняття недоторканності з Дейдея перебуває в компетенції спікера ВР

Регламентний комітет Верховної Ради не має права направляти подання про позбавлення депутатської недоторканності Євгена Дейдея до Генпрокуратури, а може лише ухвалити рішення щодо обґрунтованості подання і направити його голові парламенту, який, у свою чергу, вирішить питання про винесення його на голосування до сесійної зали, пояснює в. о. голови комітету Павло Пинзеник.

"Можливо, емоційний стан (генерального прокурора України Юрія Луценка і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького - ІФ) не дозволив їм одразу зрозуміти зміст висновку комітету. Комітет ухвалює рішення про законність, обґрунтованість і мотивованість подання. Ми цей висновок ухвалили, його вже оприлюднено на сайті комітету", - сказав П.Пинзеник журналістам у Києві у вівторок під час перерви засідання регламентного комітету, коментуючи ухвалене напередодні рішення комітету щодо подання на Є.Дейдея.

В. о. голови регламентного комітету ВР пояснив, що потім це рішення комітету направляють голові парламенту.

"Далі голова Верховної Ради у рамках своїх повноважень визначає подальший рух цього висновку: або його направляють на розгляд Верховної Ради, або до Генеральної прокуратури, якщо спікер вважає, що через необґрунтованість подання має бути повернене до Генеральної прокуратури України. У будь-якому разі це його повноваження, в жодному разі не повноваження комітету", - пояснив П.Пинзеник.

За його словами, регламентний комітет не може технічно заблокувати передачу питання на розгляд до зали пленарних засідань.

При цьому П.Пинзеник сказав, що йому невідомо, чи отримав спікер парламенту Андрій Парубій висновок комітету щодо зняття недоторканності з Є.Дейдея, який комітет направив поштою.

Відповідаючи на запитання про те, чи може таким чином йтися про друге подання на Є.Дейдея, про що дав раніше зрозуміти генеральний прокурор, П.Пинзеник сказав: "Наскільки я розумію, на той момент йшлося про те, що Юрій Віталійович (Луценко - ІФ) так зрозумів, що подання щодо Дейдея повертається до Генеральної прокуратури, а натомість буде внесено інше подання. Оскільки Юрій Віталійович зрозумів неправильно, то, можливо, його слова про внесення нового подання також втрачають актуальність".