Довгий показав, що готовий доводити свою невинуватість у суді - нардеп від "БПП"

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Вадим Денисенко (фракція "Блок Петра Порошенка") вважає, що відмова від депутатської недоторканності народним депутатом, екс-секретарем Київської міської ради Олесем Довгим є підтвердженням його послідовної політичної позиції.

"Я завжди послідовно виступав за зняття депутатської недоторканності і завжди голосував за це, тому, звичайно, підтримую рішення Олеся Довгого. Незважаючи на наші протилежні позиції з багатьох інших питань, вважаю, що його звернення до регламентного комітету підкреслює серйозність намірів довести свою невинуватість і вказує на його послідовну позицію щодо попередніх політичних заяв", - заявив В.Денисенко журналістам у вівторок.

На його думку, своїм рішенням О.Довгий показав, що не має наміру переховуватися від правосуддя за депутатською недоторканністю.

"По суті, він сказав, що готовий довести свою невинуватість у суді. І тепер можна відкинути політичні баталії та політичні словесні ігри і перейти до реального розгляду справи по суті", - зазначив В.Денисенко.

Раніше цього дня О.Довгий звернувся до членів Комітету Верховної Ради з питань регламенту з проханням підтримати подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності. Про це нардеп заявив під час засідання зазначеного комітету парламенту, на якому розглядається подання про надання згоди ВР на притягнення його до кримінальної відповідальності.