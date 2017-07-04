Гройсман під час візиту до Лондона 5-7 липня зустрінеться з Терезою Мей

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 5-7 липня здійснить візит до Лондона (Великобританія), де проведе зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей та візьме участь у конференції з питань реформ в Україні.

Як повідомляється у вівторок на сайті Кабінету Міністрів України, також В.Гройсман візьме участь у засіданні ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку і зустрінеться з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті.

У четвер, 6 липня, український прем'єр візьме участь у пленарному засіданні конференції з питань реформ в Україні.

Також заплановано спільну прес-конференцію з міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном, зустріч з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, головою і членами парламентської групи зі зв'язків з Верховною Радою України, з лідерами британського бізнесу.

У п'ятницю, 7 липня, глава уряду України візьме участь в інвестиційній конференції Dragon Capital і зустрінеться з лідерами української громади і духовенства.