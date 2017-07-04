В Раді сумніваються в правомірності використання записів розмов нардепів

В комітеті Верховної Ради України з питань регламенту висловлюють сумнів у правомірності прослуховування розмов народних депутатів без відповідного дозволу парламенту при здійсненні негласних слідчо-розшукових дій стосовно третіх осіб, але в Генеральній прокуратурі України запевнюють, що це законно.

"Такого тлумачення, яке було учора під час засідання комітету (з питань регламенту під час розгляду подання на згоду щодо зняття недоторканості з депутата Євгена Дейдея - ІФ) з приводу того, що стосовно народного депутата України можуть застосовуватися негласні слідчо-розшукові дії, ми ще не зустрічали", - сказав глава регламентного комітету Павло Пинзеник на засіданні комітету у вівторок.

Він зазначив, що на комітеті в понеділок, 3 липня, генеральний прокурор відзначив, що суди підтримують використання цих негласних слідчо-розшукових дій, в яких може фігурувати народний депутат без надання згоди на притягненні його до кримінальної відповідальності парламентом.

"Скажіть мені, будь ласка, прокурор, на який прецедент ви посилаєтеся? Якого народного депутата було визнано винним судом на основі доказової бази, зібраної під час проведення негласних слідчо-розшукових дій стосовно цього народного депутата до надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності"?, - заявив П.Пинзеник.

Він наголосив, що у поданні Генпрокуратури на зняття недоторканості з одного з народних депутатів є посилання в якості доказової бази на дані, зібрані в приміщенні комітетів Верховної Ради.

Керівник регламентного комітету наголосив, що ці приміщення використовують народні депутати для своєї роботи, і проведення негласних слідчо-розшукових дій стосовно них вимагає згоди парламенту на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

У свою чергу, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив: "Судова практика вважає прийнятним враховувати отримані докази, якщо було легальне, судом санкціоноване рішення про прослуховування громадянина Х, під час якого включається голос будь-якої особи, зокрема народного депутата".

При цьому Ю.Луценко наголосив, що категорично заборонено здійснювати прослуховування саме народного депутата або робити це в приміщеннях, в яких вони перебувають без відповідного дозволу парламенту.

Як повідомлялося, 3 липня на засіданні регламентного комітету Ради при розгляді подання генпрокурора на зняття недоторканості з народного депутата Є.Дейдея присутнім продемонстрували аудіозапис розмов, в яких фігурував, зокрема і голос, схожий на голос народного депутата Є.Дейдея. Генпрокурор Ю.Луценко зазначив, що розмову нардепа записали під час санкціонованого судом прослуховування третіх осіб.