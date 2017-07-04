У партії "Наш край" закликають Луценка розслідувати діяльність Сєвєродонецької міськради
Народний депутат, член партії "Наш край" Сергій Шахов закликає Генеральну прокуратуру України провести розслідування діяльності депутатів Сєвєдонецької міської ради.
"Беззаконня, що твориться сьогодні в Сєвєродонецьку, має бути розслідувано не менш ретельно і покарано не менш суворо, ніж дії 10-річної давності в Києві. Сєвєродонецьк сьогодні практично не відрізняється від Києва, оскільки він теж обласний центр. Там 150 тис. населення, в Києві - 2,5 млн. І тут ви говорите про розкрадання 81 млн грн бюджетних коштів, там можна говорити про 54 млн грн", - зазначив С.Шахов на засіданні комітету Верховної Ради з питань регламенту, на якому розглядалося позбавлення недоторканості депутата Олеся Довгого, повідомляє у вівторок прес-служба "Нашого краю".
За словами С.Шахова, депутати від опозиції вже понад півтора року звертаються до судових інстанцій, аж до Генеральної прокуратури, прагнучи привернути увагу до того, що відбувається в Сєвєродонецькій міськраді.
"Вже рік і 9 місяців місто Сєвєродонецьк практично паралізоване. Секретар міської ради, що захопив владу разом з 24 депутатами, тричі позбавляв мера, законно обраного керівника міста, його повноважень. Є 6 рішень суду на користь громади і міста. Я звертався до Генеральної прокуратури, і тепер, користуючись випадком, звертаюся до вас з офіційною заявою про те, щоб в Сєвєродонецьку було проведено перевірку", - заявив нардеп.
С.Шахов також вручив звернення з проханням провести перевірку законності того, що відбувається у Сєвєродонецькій міськраді генеральному прокуророві України Юрієві Луценку, присутньому на засіданні комітету.