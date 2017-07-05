Регламентний комітет ВР не відхиляв подань на Дейдея та Довгого, а передав їх спікеру з висновками, - Луценко

Обидва розглянуті у вівторок регламентним комітетом Верховної Ради подання на позбавлення народних депутатів недоторканності - на Євгена Дейдея та Олеся Довгого - не відхилені, а передані з висновками комітету спікеру Верховної Ради для подальшого розгляду сесією, наголошує генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Комітет вважає, що у вчорашньому розборі було виявлено, як вони пишуть, суттєві недоліки (в поданні на О.Довгого - ІФ), але, тим не менш, питання рекомендується розглянути в залі. Аналогічне рішення і щодо Дейдея", - сказав Ю.Луценко в парламенті в середу вранці перед засіданням регламентного комітету, на якому планується розглянути чергове подання на народного депутата фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

"Ці висновки надано голові Верховної Ради для винесення на розгляд сесійної зали. Таким чином жодне з моїх подань не відхилено. Обидва подання згідно з рішенням комітету мають бути розглянуті у Верховній Раді", - наголосив генпрокурор.

Ю.Луценко також висловив сподівання, що аналогічні рішення буде ухвалено за всіма внесеними ним поданнями: "Сподіваюся, що так буде за всіма шістьма поданнями".