Політика

10:28 05.07.2017

Регламентний комітет ВР не відхиляв подань на Дейдея та Довгого, а передав їх спікеру з висновками, - Луценко

Обидва розглянуті у вівторок регламентним комітетом Верховної Ради подання на позбавлення народних депутатів недоторканності - на Євгена Дейдея та Олеся Довгого - не відхилені, а передані з висновками комітету спікеру Верховної Ради для подальшого розгляду сесією, наголошує генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Комітет вважає, що у вчорашньому розборі було виявлено, як вони пишуть, суттєві недоліки (в поданні на О.Довгого - ІФ), але, тим не менш, питання рекомендується розглянути в залі. Аналогічне рішення і щодо Дейдея", - сказав Ю.Луценко в парламенті в середу вранці перед засіданням регламентного комітету, на якому планується розглянути чергове подання на народного депутата фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

"Ці висновки надано голові Верховної Ради для винесення на розгляд сесійної зали. Таким чином жодне з моїх подань не відхилено. Обидва подання згідно з рішенням комітету мають бути розглянуті у Верховній Раді", - наголосив генпрокурор.

Ю.Луценко також висловив сподівання, що аналогічні рішення буде ухвалено за всіма внесеними ним поданнями: "Сподіваюся, що так буде за всіма шістьма поданнями".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні все ще є група олігархів, які намагаються протистояти реформам - Мінгареллі

Гройсман під час візиту до Лондона 5-7 липня зустрінеться з Терезою Мей

У ЄС наполягають на необхідності швидкого реформування СБУ

Нардеп Довгий закликав регламентний комітет ВР зняти з нього недоторканність

Порошенко та Гройсман привітали США з Днем незалежності

ОСТАННЄ

У партії "Наш край" закликають Луценка розслідувати діяльність Сєвєродонецької міськради

І.Геращенко заявляє про необхідність демілітаризації Криму та Донбасу й допуск туди спостерігачів

Україні потрібно створити сильну судову систему, щоб залучити інвестиції - посол Гоф

В Раді сумніваються в правомірності використання записів розмов нардепів

Україні потрібне законодавство про формування оборонного бюджету за американським зразком - Є.Соболєв

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА