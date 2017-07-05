Гройсман про співпрацю з МВФ: Ми рухаємося в нормальному графіку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що співпраця України і Міжнародного валютного фонду (МВФ) відбувається в нормальному графіку.

"Фінансова підтримка, вона розрахована в 2017 році, 2018 році, інших роках, тому ми говоримо передусім про зміни в інтересах українців, а потім про фінансову підтримку для макроекономічної стабільності. Золотовалютні резерви країни ростуть, тобто сьогодні можна сказати, що ми рухаємося в абсолютно нормальному графіку. Ви знаєте, що в угоді є графік щомісячний, але він накладається на якісь об'єктивні і суб'єктивні позиції, зокрема засідання парламенту ", - сказав український прем'єр журналістам після зустрічі з прем єром Великої Британії Терезою Мей в Лондоні в середу.

В.Гройсман зазначив, що проблем у співпраці з МВФ немає.