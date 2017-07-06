Депутати "БПП" пропонують розширити гарантії клієнтам банку "Михайлівський"

Охопити виплатами з Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) більш широке коло потерпілих учасників схем через банк "Михайлівський" (Київ) пропонують народні депутати від фракції партії "Блок Петра Порошенка" Тетяна Ричкова і Михайло Довбенко.

Вони зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроект №6657, який доповнює прийнятий з ініціативи президента Петра Порошенка в листопаді 2016 року Закон про виплати клієнтам банку "Михайлівський".

"Ухвалення законопроекту сприятиме захисту ... всього кола фізичних осіб - клієнтів банк "Михайлівський" шляхом надання їм передбачених законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" гарантій відшкодування коштів", - пояснюють автори законопроекту.

Вони також додають, що документ врегулює питання компенсації коштів вкладникам у разі розгляду в судових органах позовів про скасування рішень регуляторних органів та ФГВФО, пов'язаних із визнанням банків неплатоспроможними та їх подальшою ліквідацією.

Як повідомлялося, після протестів вкладників Верховна Рада 15 листопада 2016 прийняла президентський законопроект (№5390) і відкрила можливість для проведення компенсаційних виплат клієнтам неплатоспроможного банку "Михайлівський". Закон спрямований на ліквідацію схеми, коли в приміщеннях банку фізособам пропонувалося укладати договори позики з небанківськими фінустановами через повіреного, яким виступав банк. При цьому відкривався банківський рахунок, з якого в подальшому кошти перераховуються на рахунки небанківських установ.

За даними ФГВФО, з використанням такої схеми були обкрадені за посередництва банку "Михайлівський" 14 тис. фізосіб на суму понад 1,5 млрд грн.

Водночас закон не охопив виплатами всіх учасників схем банку "Михайлівський", які продовжили протести. Зокрема, 28 червня цього року під час акції вкладників банку у Адміністрації президента відбулася сутичка мітингувальників із правоохоронцями, на одного з учасників акції складено адміністративний протокол.

Крім цього, Окружний адміністративний суд Києва 15 травня цього року вирішив скасувати рішення Національного банку України про зарахування банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних та ліквідації фінустанови.