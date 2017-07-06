Україна перейняла від Туреччини головування у ПАЧЕС

Туреччина передала Україні головування в Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), повідомляє голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Під час зустрічі в Стамбулі голова Великих національних зборів Туреччини Ісмаїл Кахрамана передав Україні головування в ПАЧЕС", - написав А.Парубій в своєму микроблозі в соцмережі Twitter у четвер, проілюструвавши повідомлення фотографіями.

Як повідомлялося, А.Парубій перебуває з візитом у Туреччині 5-7 липня. У рамках візиту заплановано його участь на 49-й Генасамблеї ПАЧЕС, а також зустрічі з І.Кахраманом і генеральним секретарем ПАЧЕС Асафом Гаджієвом.