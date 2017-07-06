Політика

12:34 06.07.2017

Трамп вважає, що Росія дестабілізує ситуацію у Східній Європі

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в четвер у Варшаві, висловив думку, що дії Росії в Східній Європі мають дестабілізувальний характер.

"Ми працюємо з Польщею і відповідаємо на російські дії і дестабілізаційну поведінку Росії", - сказав він на прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

За словами Д. Трампа, "альянс між Польщею і НАТО має критичний характер для стримування конфліктів і для того, щоб війна ніколи не розорила вас, і щоб світ став безпечнішим місцем".

"Америка пітримує мир і безпеку в Центральній і Східній Європі", - зазначив президент США.

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