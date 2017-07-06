РНБО в понеділок розгляне законопроект про деокупацію Донбасу

Рада національної безпеки і оборони України в понеділок, 10 липня, розгляне проект закону про деокупацію тимчасово непідконтрольних владі України районів Донецької та Луганської областей.

"Засідання РНБО заплановано на понеділок", - розповів співрозмовник агентства.

Очікується, що на цьому засіданні РНБО схвалить законопроект, після чого його передадуть президенту для внесення на розгляд парламенту.

Раніше в РНБО заявили про те, що підготували відповідні законодавчі пропозиції "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей".

13 червня секретар РНБО О.Турчинов заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Він проанонсував розробку відповідного законопроекту і висловив сподівання, що ВР ухвалить документ ще на поточній сесії.

14 червня президент України Петро Порошенко заявив, що за його дорученням триває розробка проекту закону щодо реінтеграції Донбасу, що передбачатиме низку заходів із повернення окупованих територій України. За його словами, в підготовці законопроекту беруть участь експерти і народні депутати. Законопроект базується на умовах, закріплених у Мінських домовленостях.

Згідно з календарним планом Верховної Ради, останнє пленарне засідання поточної 6-й сесії VIII скликання відбудеться 14 липня.