Нардеп Поляков заявляє про провокацію його помічників на одержання хабара

Прокуратура продемонструвала відео- і аудіозаписи, на яких йдеться про можливе отримання фінансової вигоди деякими народними депутатами.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", членам регламентного комітету Верховної Ради продемонстрували аудіозаписи розмов за участю, зокрема, нібито помічниці депутата фракції "Народний фронт" Максима Полякова Тетяни Любонько, де вона обговорює з агентом, введеним слідством у схему, згідно з якою народний депутат може вносити законодавчі зміни за фінансову вигоду.

Також продемонстровані відеозаписи, на яких передають гроші, за словами представників прокуратури, помічникам М.Полякова і нардепа з фракції "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив, що ця операція здійснюється не просто стосовно конкретних народних депутатів, а за фактами реалізації корупційних схем у сфері незаконного видобутку бурштину. "Відео демонструє непривабливі сторони роботи народного депутата", - сказав генпрокурор.

Він також наголосив, що парламентарії можуть вносити різні законопроекти і поправки до законодавчих ініціатив на свій розсуд. "Але закон не дозволяє йому займатися вимаганням грошей за цю свою діяльність. На жаль, саме такі факти були встановлені під час оперативно-розшукових дій", - заявив Ю.Луценко.

У свою чергу, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив, що для виявлення схеми був інтегрований агент на ім'я Катерина, яка і є одним із співрозмовників на оприлюднених записах.

У свою чергу, народний депутат Максим Поляков заявив, що в рамках дій слідчих його помічників навмисне провокували на отримання хабара. Крім того, він висловив обурення в зв'язку з тим, що, за його словами в матеріалах справи не має стенограми його спілкування з агентом, де він запевняє, що гроші йому не потрібні.

"Не існує ні справи Полякова, ні справи Розенблата. Не існує ніякого факту передачі або моєї розмови про будь-які гроші. Існує розмова, коли мене провокують і чітко на це говорю: гроші не потрібні", - заявив народний депутат.

"Де ці гроші? (Про нібито отримання яких йдеться в продемонстрованих аудіо-відео записах - ІФ) .. Де хабар? Він потрапив до Полякова?", - додав він, звертаючись до представників прокуратури.

М.Поляков також вважає, що НАБУ зацікавилося їм після того, як міжфракційне депутатське об'єднання "Депутатський контроль" зверталося із заявою про робочу поїздку директора НАБУ в супроводі дружини, а також після виступів самого народного депутата про придбання автомобіля та отримання його дружиною квартири, коли Ситник працював в прокуратурі Київської області.

М.Поляков передав генпрокурору два звернення - про "незаконне закриття кримінальної справи проти Ситника" і про провокації щодо помічниці М.Полякова.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, регламентний комітет парламенту на своєму засіданні в четвер розглядає подання генпрокурора про надачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт М.Полякова.

Члени комітету тривалий час дискутували, чи правомірною буде демонстрація у відкритому режимі засідання аудіо- та відеоматеріалів стосовно народного депутата. Водночас генпрокурор зазначив, що ці матеріали будуть опубліковані залежно від того, чи погодяться на це в комітеті, і заявив, що записи зроблені за рішенням суду, а, отже, законні, а слідчий дав згоду на їх оприлюднення. У результаті члени комітету підтримали пропозицію переглянути матеріали у відкритому режимі.

Аргументуючи необхідність надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт М.Полякова, генпрокурор нагадав, що народний депутат намагався в суді взяти на поруки свою помічницю Т.Любонько, яку затримали у цій справі. За словами Ю.Луценка, є ймовірність, що М.Поляков під час слідства може впливати на свідків у цій справі.