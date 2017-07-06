Канадські компанії зацікавлені в торгівлі з Україною в рамках ЗВТ

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявляє про зацікавленість канадських компаній у торгівлі з Україною в рамках зони вільної торгівлі (ЗВТ).

"Україна має угоду про зону вільної торгівлі й таку угоду між Україною і Канадою. Мені канадські компанії повідомляють, що є величезний ентузіазм торгувати", - сказала Х.Фріланд під час Конференції з питань реформ в Україні в четвер у Лондоні.

"Міністр зазначила, що Україну і Канаду пов'язують понад 100 років еміграції, і Канада продовжуватиме співпрацю з Україною.

Як повідомлялося, угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою запрацює 1 серпня 2017 року.

За інформацією посольства України в Канаді, документ від 1 серпня скасує 98% тарифів на українські товари, що експортуються в Канаду, для канадських товарів одразу буде скасовано 72% тарифів, а впродовж семи років безмитний експорт зросте до 98%. Крім того, взаємно відкриваються ринки державних закупівель. Окремі розділи угоди захищають електронну комерцію та інтелектуальну власність.

Угоду було підписано в Києві 11 липня 2016 року. Верховна Рада ратифікувала її 14 березня 2017 року. Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію 3 квітня 2017 року.