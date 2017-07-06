Політика

13:42 06.07.2017

Данія надалі допомагатиме Україні з реформами

Данія надалі допомагатиме Україні в процесі реформ, збільшуючи фінансову підтримку, заявив глава міністерства закордонних справ Данії Андерс Самуельсен.

"Данія і надалі підтримуватиме зусилля в реформах, допомагатиме українському уряду на двосторонньому рівні, посилюючи нашу фінансову підтримку. І будемо робити це в рамках ЄС", - сказав він на конференції, присвяченій реформам в Україні в четвер у Лондоні.

За його словами, Данія також підтримуватиме Україну в антикорупційній програмі. "Успіх потребує постійних реформ, реформ, які створюють робочі місця і добробут, забезпечують верховенство права і відкритість інституцій, а також боротьбу з корупцією. Динаміка, створена процесами реформ має тривати", - додав А.Самуельсен.

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