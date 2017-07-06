Політика

16:05 06.07.2017

Робота антикорупційних органів в Україні матиме сенс, коли винних засудять - Джонсон

Робота антикорупційних органів в Україні, зокрема Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), матиме сенс, якщо винні предстануть перед судом, вважає міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон.

"Усі погодяться з тим, що нам треба робити більше, щоб відповісти на прагнення тих, хто стояв під кулями снайперів на Майдані. Ми згодні з тим, що корупція має бути подолана в усіх секторах. І, звісно, робота НАБУ та інших антикорупційних органів матиме сенс лише тоді, коли винні предстануть перед судом... Щоб українці знали, що ніхто винний не уникне суду", - сказав він на відкритті конференції, присвяченої реформам в Україні, в Лондоні в четвер.

За його словами, в Україні значного прогресу досягнуто в реформі банківського сектора.

Водночас Б.Джонсон зазначив, що європейські партнери стурбовані тенденціями реформування в антикорупційній сфері.

"Є певні сигнали, що викликають занепокоєння, що реформа гальмується, недостатньо прогресу в створенні антикорупційних судів, формуванні Верховного Суду, бачимо сигнали від громадянського суспільства і корупція", - додав він.

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