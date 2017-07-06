Парубію спрямули 3 подання генпрокурора на зняття недоторканості з нардепа Полякова

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту на засіданні в четвер розглянув подання генпрокурора Юрія Луценка на надання парламентом згоди на зняття недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт із народного депутата з фракції "Народний фронт" Максима Полякова.

"Схвалити рішення щодо подання про дачу згоди про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Максима Полякова і спрямувати главі Верховної Ради рішення комітету, вказане подання і пояснення народного депутата Полякова", - сказав керівник комітету Павло Пинзеник, озвучуючи рішення комітету з першого подання в четвер.

Також регламентний комітет ухвалив рішення спрямувати А.Парубію ще два подання генпрокурора на цього нардепа: про дачу згоди нардепами на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.

Окрім цього, комітет ухвалив рішення звернутися до генерального прокурора України із заявою про можливе здійснення співробітниками НАБУ дій, які містять ознаки злочинів, а саме - провокації і підкупу.

Що стосується подання про затримання, то, за словами П. Пинзеника, комітет дійшов висновку, що таке подання "є недостатньо обґрунтованим і мотивованим і не містить обґрунтувань, які підтверджували б необхідність затримання народного депутата Максима Полякова".

Це подання також за рішенням комітету буде спрямовано главі Верховної Ради разом з поясненнями Полякова.

Подання про обрання запобіжного заходу для М. Полякова у вигляді тримання під вартою комітет також визнав недостатньо обґрунтованим і спрямував спікерові парламенту разом з поясненнями депутата.