Меркель не виступатиме посередником між Трампом і Путіним

Канцлер ФРН Ангела Меркель не бачить себе посередником між президентом Росії Володимиром Путіним і американським президентом Дональдом Трампом під час саміту G20, повідомило DW.

Канцлер ФРН А.Меркель не вважає, що на саміті G20 вона може виступити в ролі посередника між В.Путіним і Д. Трампом, заявила вона журналістам у четвер, 6 липня, після прибуття в Гамбург напередодні саміту.

А.Меркель пояснила, що її роль полягає "не в тому, щоб бути посередником, а в тому, щоб робити внесок "у врегулювання ситуації.

Канцлер ФРН висловила сподіання на те, що діалог у кулуарах гамбурзького саміту, можливо, допоможе просунутися вперед у врегулюванні сирійського конфлікту.

Крім того, за словами А.Меркель, будуть зроблені спроби для зближення позицій Києва і Москви.