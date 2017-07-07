Політика

09:58 07.07.2017

Марина Порошенко візьме участь у Першому міжнародному гендерному форумі в Харкові

У п'ятницю, 7 липня, в Харкові відбудеться Перший міжнародний гендерний форум, в якому візьме участь дружина президента Марина Порошенко, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Як зазначено в програмі, опублікованій на сайті ХОДА, у роботі форуму планують також узяти участь глава ХОДА Юлія Світлична, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, народні депутати Ірина Луценко та Ірина Суслова, а також представники і представниці посольств США, Австралії та європейських країн в Україні, вчені, політики, бізнесмени та громадські діячі.

"Головними темами для обговорення на форумі обрано сучасні тенденції гендерної проблематики в Україні та Європі, гендерне питання в період збройних конфліктів, участь жінок і чоловіків у прийнятті управлінських та громадських рішень", - йдеться в повідомленні прес-служби ХОДА.

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