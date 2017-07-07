Реформа держслужби і децентралізація нададуть нової якості держуправління - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що проведення реформи державної служби та децентралізація нададуть нової якості державного управління в Україні.

"Зараз реформа наймасштабніша, я б сказав, реформа державної служби, поряд з тим, що ми впровадили децентралізацію в Україні - надасть абсолютно нової якості державного управління" - сказав прем'єр на інвестиційній конференції Dragon Capital у Лондоні в п'ятницю.

Він зазначив, що однією з проблем України є інституційна слабкість і реформа держслужби покликана вирішити цю проблему.