Рада Європейського Союзу оприлюднила теми саміту Україна-ЄС

Ключовими темами саміту Україна-ЄС, проведення якого заплановане на 12-13 липня в Києві, буде прогрес реформування в Україні, конфлікт на Донбасі, зокрема реалізація Мінських угод, незаконна анексія Російською Федерацією АР Крим, а також регіональна та міжнародна ситуація.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Ради Європейського Союзу. У повідомленні зазначено, що Європейський Союз на 19-му саміті Україна-ЄС буде представлений президентом Європейської ради Дональдом Туском і головою Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Україну представлятиме президент Петро Порошенко.

Як повідомлялося, про те, що українська та європейські сторони перебувають на завершальному етапі погодження дат проведення чергового саміту Україна-ЄС, який має відбутися цього року в Україні, повідомив 17 травня 2017 року заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Ми нині активно готуємося до саміту Україна-ЄС. Хочу нагадати, що цього року він має відбутися в Україні. Думаю, це буде Київ. Ми зараз на завершальній стадії погодження дат проведення саміту між Україною та ЄС", - сказав він.

24 травня П.Порошенко і Д.Туск під час телефонної розмови скоординували позиції перед самітом Великої сімки і домовилися провести черговий саміт Україна-Європейський Союз 13 липня 2017 р. в Києві.

30 травня Ж.-К.Юнкер вітав голосування сенату Нідерландів щодо ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС і висловив сподівання, що процес ратифікації завершиться до липневого саміту Україна-ЄС.