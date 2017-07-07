Луценко закликає ВР скасувати інститут депутатської недоторканності

Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконаний у необхідності скасування інституту депутатської недоторканності, оскільки нині немає гарантії, що парламентарі, на яких направлено подання до Верховної Ради, не залишать країни до голосування в сесійній залі про зняття з них імунітету.

"Якби я зараз був народним депутатом, я пропонував би на погоджувальній раді розглянути законопроект президента, який пройшов перше читання і має висновок Конституційного Суду про скасування депутатської недоторканності в цілому", - сказав Ю.Луценко журналістам після засідання Комітету Верховної Ради з питань регламенту в п'ятницю.

Він зазначив, що як генпрокурор не може втручатися в діяльність парламенту, але висловив сподівання, що знайдуться депутати, які порушать це питання.

"Без зміни чинного статусу недоторканності народного депутата і порядку притягнення його до кримінальної відповідальності ми безсилі, ми не можемо вам гарантувати, що людина, стосовно якої комітет підтримав наші подання про скасування депутатської недоторканності й арешт, не втече з країни", - наголосив генпрокурор.

Ю.Луценко заявив, що вважає за необхідне обмежити виїзд народного депутата після внесення на нього подання до парламенту. "На цей момент, на жаль, ми не можемо вам гарантувати - у нас для цього немає законних підстав, - що п'ять народних депутатів не залишать країни до голосування. Зокрема ті троє, яких за моїм поданням належить заарештувати після рішення Верховної Ради", - підсумував Ю.Луценко.

Водночас генпрокурор наголосив, що правоохоронні органи звертають увагу не лише на народних депутатів.

"Ми не фокусуємося на депутатах, прикладом цього буде найближчим часом розслідування стосовно високих посадових осіб інших гілок влади", - сказав Ю.Луценко журналістам.