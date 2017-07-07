У Києві вітають призначення Волкера спецпредставником щодо України

Українська сторона вітає призначення Курта Волкера (Kurt Volker) спеціальним представником США щодо України.

"Він добре знає Україну, був залучений до українських питань протягом останніх півтора року. І він не остання людина в американському істеблішменті", - сказало агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю джерело в дипломатичних колах.

За словами співрозмовника агентства, К.Волкер уже вийшов на контакт з українською стороною і, найімовірніше, прибуде до Києва разом із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, візит якого запланований 9 липня.

Раніше в п'ятницю, 7 липня, представник держсекретаря США Роберт Хаммонд повідомив, що Р.Тіллерсон призначив колишнього постпреда США при НАТО Курта Волкера спеціальним представником щодо України. К.Волкер координуватиме зусилля Державного департаменту із врегулювання конфлікту в Україні, повідомив представник держсекретаря США Р.Хаммонд.

К.Волкер, 1962 р. н., фахівець у сфері міжнародних відносин, із 1986 р. працював аналітиком у ЦРУ, з 1988 - у Держдепі США. У 1998 р. він став першим секретарем американської місії в НАТО, в 2005 р. - заступником помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії; а в 2008-2009 рр. був постпредом США в НАТО.

Останніми роками працював у Міжнародному республіканському інституті Маккейна.

Посаду спецпредставника щодо України в Держдепартаменті США створено вперше. Раніше питання України в американському зовнішньополітичному відомстві курирувала помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд.

Спостерігачі зазначають, що про це призначення оголошено на тлі слабкого прогресу у вирішенні конфлікту на сході України, а також у день, коли має відбутися перша зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна.