Політика

12:42 08.07.2017

Трамп дякує Меркель за "фантастичний" саміт G20 в Гамбурзі

Президент США Дональд Трамп висловив подяку канцлеру ФРН Ангелі Меркель за проведення "фантастичного" саміту G20, незважаючи на безперервні акції антиглобалістів у Гамбурзі, наводять його слова західні ЗМІ в суботу.

Д.Трамп заявив, що А.Меркель організувала саміт "дуже професійно і без значних затримок, незважаючи на деяких людей, які, здається, всюди слідують за G20", маючи на увазі акції антиглобалістів.

Американський президент додав, що канцлер Німеччини виконала "фантастичну роботу" для проведення саміту.

Саміт G20 в Гамбурзі проходив 7-8 липня. Акції протестів антиглобалістів почалися за день до нього, згодом вони переросли в запеклі сутички з поліцією, які тривають досі.

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