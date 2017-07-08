Законопроект, що зобов'язує організаторів повідомляти в СБУ про запрошення російських артистів, незабаром буде внесено у ВР

Віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко повідомив, що законопроект, який зобов'язує організаторів гастрольних заходів заздалегідь повідомляти в Службу безпеки України про запрошення на виступи артистів - громадян Росії, найближчим часом буде внесений у Верховну Раду, і висловив сподівання на якнайшвидше ухвалення цієї ініціативи.

"Валом почали лізти співаки і музиканти, які неодноразово виступали в окупованому Криму. Молодь може і не знати історію тих музикантів, але наші організатори точно знають, хто і де виступав, і все одно запрошують антиукраїнських діячів ... Це призводить до того, що правоохоронці змушені просто на кордоні виловлювати путінських арт-пропагандистів і повертати назад. Але це не їхня функція", - сказав В.Кириленко в ефірі "Українського радіо", повідомляє прес-служба віце-прем'єра в суботу.

За його словами, підготовлено ​​окрему статтю "Особливості організації і проведення гастрольних заходів за участю громадян з країни-агресора", яку планується внести до закону "Про гастрольні заходи в Україні".

"Ми законодавчо поставимо бар'єр, і та невелика когорта російських виконавців, яка підтримує нашу країну і своєю позицією бореться проти Путіна, безумовно буде продовжувати відвідувати Україну", - зауважив В.Кириленко.

Він повідомив, що законодавчу ініціативу буде внесено найближчим часом, і прогнозує, що парламент розгляне її швидко, оскільки "це питання національної безпеки". Віце-прем'єр прогнозує, що депутати з проукраїнських сил підтримають цей документ.

Згідно із законопроектом, щонайменше за 30 днів організатори мають попереджати СБУ про приїзд виконавця, щоб спецслужба перевірила всю інформацію про запрошеного в Україну артиста. "Якщо він в Криму не виступав, нічого проти України не заявляв - організатор отримує погодження і проводить концерт", - пояснив віце-прем'єр.

У його прес-службі зазначили, що з початку липня правоохоронці не пустили в Україну 14 російських виконавців.

Раніше В.Кириленко повідомляв про законодавчу ініціативу, яка зобов'язує організаторів гастрольних заходів заздалегідь повідомляти в СБУ про запрошення на виступи артистів - громадян Росії.