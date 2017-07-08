Льовочкін: Призначення Волкера свідчить про посилення участі США у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Призначення Державним департаментом США спеціального представника щодо України Курта Волкера свідчить про те, що Америка посилює свою участь в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі, вважає народний депутат від Опозиційного блоку Сергій Льовочкін.

"Призначення спецпредставника - очевидне збільшення участі США у врегулюванні конфлікту в Україні", - написав С.Льовочкін на своїй сторінці в Twitter. Він також наголосив, що К.Волкер - фахівець високого рівня.

Як повідомлялося, державний секретар США Рекс Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Курта Волкера спецпредставником в Україні, який координуватиме зусилля Держдепартаменту щодо врегулювання ситуації на сході України.