Політика

14:13 08.07.2017

Льовочкін: Призначення Волкера свідчить про посилення участі США у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Призначення Державним департаментом США спеціального представника щодо України Курта Волкера свідчить про те, що Америка посилює свою участь в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі, вважає народний депутат від Опозиційного блоку Сергій Льовочкін.

"Призначення спецпредставника - очевидне збільшення участі США у врегулюванні конфлікту в Україні", - написав С.Льовочкін на своїй сторінці в Twitter. Він також наголосив, що К.Волкер - фахівець високого рівня.

Як повідомлялося, державний секретар США Рекс Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Курта Волкера спецпредставником в Україні, який координуватиме зусилля Держдепартаменту щодо врегулювання ситуації на сході України.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Закон, який відновлює курс України на членство в НАТО, набуде чинності 9 липня

Першого заступника глави МЗС призначено главою Місії України при НАТО

ПА ОБСЄ прийняла резолюцію про відновлення територіальної цілісності України

Екс-постпред США в НАТО став спецпредставником щодо України

Рада Європейського Союзу оприлюднила теми саміту Україна-ЄС

ОСТАННЄ

Законопроект, що зобов'язує організаторів повідомляти в СБУ про запрошення російських артистів, незабаром буде внесено у ВР

Трамп дякує Меркель за "фантастичний" саміт G20 в Гамбурзі

Пєсков: потрібно готувати порядок денний чергової телефонної розмови в нормандському форматі

Путін, Меркель і Макрон проводять зустріч "на полях" саміту G20 у Гамбурзі

У Києві вітають призначення Волкера спецпредставником щодо України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Все для собак на price.ua
РЕКЛАМА