Порошенко вніс до ВР пакет законопроектів про скасування е-декларування для антикорупційних організацій

Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради пакет законопроектів щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій.

Як повідомила прес-служба глави держави, йдеться про проекти законів «Про внесення змін до Податкового кодексу» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги».

Напередодні ці проекти презентовано під час зустрічі з представниками громадських організацій.

«Як ми і домовлялись, законопроекти підготовлено, і я їх вношу», - сказав Петро Порошенко.

Президент також підкреслив, що розраховує на підтримку цих документів парламентом у першому читанні ще на цій сесії. Він зазначив, що зауваження та пропозиції від громадських організацій можна буде внести під час підготовки законопроекту до другого читання.

Низку зауважень, висловлених громадськими організаціями, було враховано за результатами зустрічі.

Петро Порошенко підкреслив важливість об’єднання зусиль з громадськими організаціями для досягнення позитивного результату.

Глава держави також подякував заступнику глави Адміністрації президента Дмитру Шимківу за роботу над проектами та багато консультацій, проведених із міжнародними партнерами, представниками країн Великої сімки та ЄС. За його словами, в законопроектах було враховано європейський та північноамериканський досвід у питаннях діяльності громадських організацій та їхнього публічного звітування», - наголошується в повідомленні.

Заступник Глави АПУ Шимків наголосив, що законопроектами запропонована прозорість громадських організацій і тих фізичних осіб-підприємців, хто отримує напряму кошти донорів - міжнародну технічну допомогу. Він також підкреслив, що публічну звітність подаватимуть всі громадські організації без огляду на спеціалізацію та джерела доходів. Однак звіти стосуватимуться виключно діяльності організацій і не будуть містити інформації стосовно власності чи будь-якого майна цих організацій або їх посадових осіб.

Д.Шимків наголосив, що законодавча ініціатива передбачає скасування зобов’язання фізичних осіб - представників громадських організацій подавати звітність у рамках е-декларування, як передбачено законом «Про запобігання корупції».

Виконавчий директор громадської організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин подякував Президенту за таку ініціативу і додав, що це був довгоочікуваний крок. Він зауважив, що громадські організації готові долучитись до доопрацювання законопроекту між першим і другим читанням та наголосив на важливості створення умов для відкритості діяльності громадського сектору.

Голова Правління Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко відзначив позитивність встановлення однакових правил, незалежно від напрямку діяльності організації. «Це зменшує шанси на вибіркове застосування цього закону», - вважає він.

Як повідомлялося, Верховна Рада 23 березня 268 голосами схвалила законопроект №6172, яким звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала їх подавати «антикорупціонерів» (керівників, або членів вищого органу управління громадських об'єднань, які провадять діяльність із протидії корупції), членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

У посольстві США в Україні, коментуючи ухвалені зміни, розширення переліку зобов'язаних подавати е-декларації про майно і доходи на громадських діячів є кроком назад у процесі реформ в Україні: «Е-декларації для вищих державних чиновників - сильний крок вперед у просуванні реформ в Україні . Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню - робити крок назад».

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган у своєму акаунті в «Твіттері» написав: «Е-декларації мають бути націлені на корупцію в органах державного управління, а не перешкоджати роботі громадянського суспільства... Зміни до закону про е-декларуванні - це крок назад, не вперед, і мають бути переглянуті».

27 березня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав зміни до законодавства про електронне декларування та передав його на підпис президенту.

У той же день президент України П.Порошенко повідомив, що проведе консультації в Адміністрації президента з приводу прийнятих парламентом змін до законодавства щодо е-декларування.

Після зустрічі з главою держави виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин повідомив, що президент не може накласти вето на цей закон, оскільки завдяки цим змінам військовослужбовці в зоні АТО звільняються від електронного декларування. Водночас П.Порошенко запропонував активістам створити робочу групу з напрацювання правок до нього, які президент внесе у парламент як невідкладні.

«Оскільки зобов'язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з'являється тільки з 2018 року, за пропозицією президента України, сторони домовилися створити робочу групу за участю представників громадських організацій, народних депутатів і представників адміністрації президента з метою розробки узгоджених змін до цього закону», - поінформували в прес-службі президента України.