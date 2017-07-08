Нардепи проінспектували облаштування держкордону з РФ

Представники комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку на чолі з народним депутатом України Олександром Данченком (фракція "Самопоміч") проінспектували інженерно-технічне облаштування державного кордону з РФ в Харківській області.

Як повідомляє в суботу прес-служба Державної прикордонної служби України, зокрема, група нардепів проінспектувала на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Жовтневе" необлаштовану в інженерно-технічному плані ділянку кордону, ознайомилася з проблемами, які виникають у прикордонників через цей аспект.

"Депутати переконалися, що одними з основних причин, які уповільнюють реалізацію проекту, залишаються неналежне фінансування та не вирішення "земельних питань", - наголошується в повідомленні.

Відвідавши відділ прикордонної служби "Дергачі", делегація змогла ознайомитися з можливостями роботи "інтегрованої системи охорони державного кордону".

"Під час цієї поїздки ми для себе розвінчали всі міфи про відсутність необхідності системи "інтелектуальної кордону". Я побачив сучасне обладнання, що складається з багатьох частин, а не тільки протитанковий рів. Я буду намагатися донести до уряду, що цей проект необхідно закінчити в найближчі терміни", - прокоментував О.Данченко.

У свою чергу, народний депутат України Роман Семенуха (фракція "Самопоміч") зауважив: "Всі інженерні роботи залежать від погодно-кліматичних умов. Будівельний період триває недовго, тому всі ці роботи потрібно продовжувати вже зараз. Слід провести певні процедури, які займають деякий час. Сподіваюся, що Верховна Рада розгляне питання про фінансування проекту вже наступного тижня".