У неділю відбудуться переговори Порошенка з Тіллерсоном

У неділю, 9 липня, держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає з візитом Київ, де проведе переговори з президентом України Петром Порошенко.

Візит відбудеться на виконання раніше досягнутих домовленостей під час зустрічі П.Порошенка з президентом США Дональдом Трампом в червні в Вашингтоні.

"На виконання домовленостей президентів України і США 9 липня в Україні з візитом перебуватиме держсекретар США Рекс Тіллерсон. У Києві керівника зовнішньополітичного відомства США прийме президент Петро Порошенко для обговорення питань зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США і продовження координації зусиль з протидії російської агресії проти України", - повідомила напередодні прес-служба президента України.

У Держдепі США повідомили, що Р.Тіллерсон в ході візиту до Києва має намір підтвердити прихильність Вашингтона територіальної цілісності України і обговорити хід реформ в країні. "Держсекретар підтвердить прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, а також закличе уряд України продовжувати здійснення реформ, спрямованих на посилення економічної, політичної і військової стійкості", - йдеться в повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

Крім президента України, у держсекретаря також відбудуться зустрічі з представниками уряду та громадянського суспільства, заплановані і заяви для ЗМІ.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", під час візиту ніякі документи підписуватися не будуть, хоча обидві сторони працюють над окремими угодами, які можуть бути підписані трохи пізніше, під час візиту в Україну американських міністрів.

Напередодні візиту Р.Тіллерсона до Києва стало відомо про призначення американською стороною Курта Волкера (Kurt Volker) спеціальним представником США по Україні. Очікується, що К.Волкер увійде до складу американської делегації, яка прибуде 9 липня на чолі з держсекретарем.

У Києві позитивно оцінили призначення цієї кандидатури, звернувши увагу на той факт, що К.Волкер добре орієнтується в українській тематиці. "Вітаю рішення адміністрації США про призначення Курта Волкера спеціальним представником з питань України", - написав глава української держави в мікроблозі в Твіттері. Він назвав це рішення "важливим і своєчасним кроком в інтересах припинення російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом".

Очікується, що саме К.Волкер представлятиме США в переговорах по врегулюванню ситуації на Донбасі, а також може бути притягнутий до мінського процесу.

У Держдепі США вже говорили про те, що Р.Тіллерсон поки збирає інформацію і формує свій власний погляд на питання врегулювання ситуації в Україні. Не виключено, що під час переговорів у Києві він озвучить конкретні пропозиції участі американської сторони в процесі врегулювання.

Для української сторони ці переговори важливі ще й тим, що держсекретар США прибуде до Києва відразу ж після саміту "Великої двадцятки", де відбулися перші переговори президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трампа, а також окрема зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря Р.Тіллерсона. Відомо, що питання врегулювання на сході України сторони обговорювали, а значить Києву важливо почути позицію Держдепу з цього питання.