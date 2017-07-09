Генсек ООН Гутерреш відвідає Київ у неділю

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Antonio Guterres) в неділю, 9 липня, відвідає Україну з візитом на запрошення президента України Петра Порошенка.

Планується, що А.Гутерреш проведе зустріч з главою Української держави. За інформацією прес-служби президента України, сторони мають намір обговорити стан і перспективи подальшої співпраці в рамках ООН, можливості більш активного залучення інструментарію до мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також виконання рішень Генеральної асамблеї ООН по Криму.

Крім П.Порошенко, генсек ООН також проведе зустрічі з іншими вищими посадовими особами країни, зокрема, з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

У представництві ООН в Україні уточнили, що генсек Організації прибуде до Києва з німецького Гамбурга, після участі в дводенному саміті Великої двадцятки (G20).

У Нью-Йорк (США) генсек ООН повернеться в другій половині дня 10 липня.