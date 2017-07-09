Меркель прокоментувала заміну Трампа його дочкою на зустрічі на G20

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що дочка президента США Дональда Трампа Іванка могла зайняти місце свого батька за столом переговорів лідерів країн G20 як член від делегації США. Про це повідомляє Bloomberg.

"Делегації самі вирішують, чи повинен президент бути присутнім на зустрічі, хто потім займе його місце і сяде за стіл переговорів. Іванка Трамп була повноправним членом американської делегації, так роблять і інші делегації. Дуже добре відомо, що вона працює в Білому домі і також займається іншими ініціативами", - заявила Меркель.

Прес-секретар Іванки Трамп повідомив Bloomberg, що вона тимчасово зайняла місце Дональда Трампа. Під час його відсутності обговорювалася проблема зайнятості жінок в країнах, що розвиваються. За його словами, цими питаннями в адміністрації США займається Іванка Трамп.