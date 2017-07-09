Політика

13:44 09.07.2017

Клімкін обговорив із генсеком ООН питання взаємодії, ситуацію на Донбасі та захист прав людини в Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерришем в рамках його візиту в Україну у неділю ситуацію на Донбасі, зокрема, про можливі шляхи подальшого залучення ООН до врегулювання гуманітарної ситуації і відновлення інфраструктури в регіоні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України в неділю, окрему увагу було приділено питанню захисту прав людини в Криму, особливо в контексті забезпечення імплементації відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками з широкого спектру питань взаємодії України та ООН. "Павло Клімкін запевнив співрозмовника у тому, що Україна була і залишається надійним партнером Організації", - йдеться в повідомленні.

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