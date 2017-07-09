Депутати Європарламенту відвідають зону АТО

Депутати Європейського парламенту відвідають зону проведення антитерористичної операції на сході України, заявляє народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова.

"Сьогодні розпочався візит депутатів Європейського парламенту в Дніпро в рамках роботи Парламентського комітету асоціації. Завтра вирушаємо в зону АТО, південь Донецької області", - написала М.Іонова на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю.

Депутат повідомила, що голова комітету з боку Європарламенту Даріуш Розатті і член комітету Міхаель Галер почали візит у Дніпро з відвідування музею АТО і лікарні ім.Мечникова.

"Музей особливо вразив фільмом про війну, який демонструвався у великому приміщенні на всіх чотирьох стінах, створюючи ефект присутності на місці подій. Він яскраво продемонстрував, наскільки неабстрактною і близькою є війна. Розмовляючи між собою, депутати під враженням повторювали: "Можеш уявити - війна в Європі? В Європі!", - зазначила парламентарій.

М.Іонова також повідомила, що в лікарні ім.Мечникова делегацію зустрічав головний лікар Сергій Риженко. "Розповів про інтенсивну роботу закладу, який будучи цивільним уже четвертий рік працює по суті військовим шпиталем і за цей час врятував життя понад 2200 тяжкопораненим бійцям, і надав допомогу понад 14000 пораненим військовим і цивільним. Євродепутатам були продемонстровані кулі та елементи шрапнелі, вилучені із тіл поранених. Крім того, вони на власні очі пересвідчилися, що тяжкопоранені надходять до лікарні на щоденній основі в наші дні", - написала вона.

Парламентарій процитувала Д.Розатті: "Ми вражені високопрофесійною роботою персоналу лікарні і волонтерів, і водночас засмучені жертвами агресії та війни. Сьогодні ми тут для того, щоб продемонструвати свою солідарність і дружбу з Україною".

М.Іонова також висловила подяку голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентину Резніченку за організацію та сприяння візиту.