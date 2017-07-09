Тіллерсон: Трамп на зустрічі з Путіним порушив питання втручання в американські вибори

Президент США Дональд Трамп порушив питання щодо втручання Росії у виборчий процес на виборах президента США у 2016 році, повідомляє державний секретар США Рекс Тіллерсон (Rex Tillerson).

"Що стосується зустрічі Трампа та Путіна і що стосується виборів 2016 року, президент Трамп порушив це питання перед президентом Путіним і, чесно кажучи, ми не очікували іншої відповіді, крім тієї, яку ми отримали... Це питання також є перепоною для поліпшення відносин між США і РФ, і це питання необхідно вирішити для того, щоб ми могли запевнити американський народ, що не буде у нас втручання у вибори ні з боку Росії, ні з боку кого-небудь іншого", - сказав Р.Тіллерсон на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Києві в неділю, відповідаючи на запитання про порушення теми про втручання РФ у президентські вибори в США у 2016 році.