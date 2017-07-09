Політика

15:16 09.07.2017

США виступають за посилення міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки

Україна і США домовилися про розробку формату міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки, заявляє державний секретар США Рекс Тіллерсон (Rex Tillerson).

"Про що ми домовилися в питанні кіберфронту, так це про те, щоб розробити формат, в якому ми могли б почати переговори про те, як вирішувати надзвичайно складні питання кіберзагроз, кібербезпеки, кіберзламувань. Це загроза для всіх нас глобальна. Росія не єдина країна, з якою нам необхідно почати говорити, як світовій спільноті реагувати на ці загрози", - сказав Р. Тіллерсон на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Києві в неділю.

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Інтерфакс-Україна
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