Порошенко: Треба розробити більш активну модель участі ООН у подоланні викликів, які стоять перед Україною

Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність активнішої участі Організації об'єднаних націй у вирішенні актуальних питань.

"Хотів би висловити впевненість, що наша зустріч стане відправною точкою для того, щоб знайти більш активну модель участі ООН у вирішенні тих складних викликів, які сьогодні постали перед Україною", - сказав П.Порошенко на спільному брифінгу з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерришем у Києві в неділю.