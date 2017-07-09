ООН підтримує всі зусилля з врегулювання конфлікту на Донбасі

ООН готова підтримувати зусилля переговорної групи "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія, Україна), а також роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш (Antonio Guterres).

"Дуже важливо забезпечити повну повагу режиму припинення вогню, зокрема щодо тих домовленостей, які існують. ООН відстежує і ми готові підтримати всі зусилля і Нормандської четвірки і Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ, та робити все необхідне для того, щоб сприяти вирішенню кризи, яка триває довгий час", - сказав А.Гутерриш після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві в неділю.

Він також зазначив, що для ООН питання врегулювання конфлікту на Донбасі стоїть на порядку денному. "Ми не забуваємо про це. Ми хочемо покращувати і вдосконалювати нашу підтримку, як у гуманітарній роботі: підтримувати український уряд у цьому напрямку і забезпечити ті дії, які допоможуть подолати ті виклики, з якими стикаються люди, що опинилися в складних життєвих обставинах", - додав генсек.