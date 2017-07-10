Політика

10:57 10.07.2017

РНБО в понеділок розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що в понеділок відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому буде розглянуто законопроект про реінтеграцію Донбасу.

"Як вам відомо, експертами РНБО із залученням народних депутатів України був напрацьований проект закону про реінтеграцію Донбасу, в найближчі навіть години, можливо, він буде обговорений на Раді нацбезпеки і оборони та буде ухвалено рішення, чи в такому варіанті вносити цей текст в парламент або після дискусії будуть внесені зміни", - сказала вона під час круглого столу "Реінтеграція непідконтрольних територій: міжнародна практика та українські реалії" в Києві в понеділок.

Раніше джерело повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що РНБО в понеділок, 10 липня, розгляне проект закону про деокупацію тимчасово непідконтрольних владі України районів Донецької та Луганської областей. Очікується, що на цьому засіданні РНБО схвалить законопроект, після чого він буде переданий президенту для внесення в парламент.

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