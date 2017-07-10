НАТО підтримує Україну і наголошує на необхідності виконання Мінських угод

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку з боку Альянсу Українській державі і наголосив на необхідності виконання Мінських угод в повному обсязі.

"Ми тут для того, щоб продемонструвати солідарність НАТО з Україною, а також нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності вашої держави. Росія продовжує агресивні дії проти України, але НАТО і країни Альянсу на вашому боці", - сказав Є.Столтенберг на засіданні Комісії Україна-НАТО в понеділок у Києві.

Він також підкреслив, що країни Альянсу не визнають анексії Криму Російською Федерацією.

За словами генсека, в НАТО стурбовані бойовими діями на Донбасі.

"Мінські угоди повинні бути виконані в повному обсязі, а місія ОБСЄ повинна отримати повний, безпечний і безперешкодний доступ до всієї території України", - додав Є.Столтенберг.