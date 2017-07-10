Тарута: Ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу цього тижня є малоймовірним

Народний депутат Сергій Тарута вважає малоймовірним, що Верховна Рада України ухвалить закон про реінтеграцію Донбасу на поточному тижні.

"Я не вірю в те, що ми зможемо ухвалити (закон про реінтеграцію Донбасу - ІФ) на цьому пленарному тижні, тому що його затягли і не розглядали ні серед експертів, ні серед громадянського суспільства, ні серед тих, хто сьогодні безпосередньо очікує, коли ж буде реінтеграція ", - сказав Тарута в журналістам в Києві в понеділок.

Депутат підтвердив, що Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в понеділок розгляне цей законопроект.

Він наголосив, що необхідно "в нормальному режимі проговорити і обговорити це також з нашими міжнародними партнерами, і тільки після цього виносити в залу". "Я до кінця теж не розумію: це закон про мир чи закон про війну? Якщо закон про мир - я буду його підтримувати. Якщо закон про війну, то я не підтримую його і буду робити так, щоб він не був ухвалений", - додав С. Тарута.

Раніше джерело повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що РНБО в понеділок, 10 липня, розгляне проект закону про деокупацію тимчасово непідконтрольних владі України районів Донецької та Луганської областей. Очікується, що на цьому засіданні РНБО схвалить законопроект, після чого він буде переданий президенту для внесення в парламент.

Секретар РНБО Олександр Турчинов 13 червня в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Він проанонсував розробку відповідного законопроекту і висловив надію, що документ буде прийнятий Верховною Радою ще на поточній сесії.

Президент України Петро Порошенко 14 червня повідомив, що за його дорученням триває розробка проекту закону по реінтеграції Донбасу, який передбачатиме низку заходів щодо повернення окупованих територій України. За його словами, в підготовці законопроекту беруть участь експерти і народні депутати. Законопроект базується на умовах, закріплених в Мінських домовленостях.