Парубій не хоче закривати поточну сесію ВР

Голова Верховної Ради Андрій Парубій має намір запропонувати не закривати нинішню сесію парламенту, щоб у разі необхідності ухвалення певних рішень можна було зібратися на засідання.

"Я буду пропонувати, щоб ми не закривали сесію... Щоб ми в будь-який час і період могли зібратися для прийняття важливих рішень, які можуть виникнути у нас на порядку денному", - сказав спікер парламенту на засіданні погоджувальної ради в понеділок.

А.Парубій також повідомив, що Верховна Рада на порядку денному на цей пленарний тиждень - питання, що стосуються судової реформи, а також ухвалений у першому читанні законопроект про внесення змін до низки кодексів України.

"Це питання судової реформи, проект закону про Конституційний суд України і проект закону про внесення змін до Господарського кодексу, Адміністративний кодекс та інші кодекси - це два глобальних законопроекти, які пропонується розглянути в другому читанні", - повідомив А.Парубій.

Крім того, за словами спікера, до порядку денного буде запропоновано включити законопроекти, що стосуються пенсійної реформи.

"Буде пропонуватися включити до порядку денного сесії і можливий розгляд питання пенсійної реформи", - сказав він.

Згідно з календарним планом, 11-14 липня в парламенті пленарний тиждень, 17-21 липня - робота з виборцями. Потім народні депутати йдуть на канікули.