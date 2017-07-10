Три фракції підтримують продовження сесії ВР до вересня
Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" підтримує ініціативу голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо продовження нинішньої сесії, заявляє її лідер Артур Герасимов.
"Сьогодні, згідно з календарним планом проведення 6-ї сесії (парламенту - ІФ), розпочинається останній пленарний тиждень роботи Верховної Ради в пленарному режимі, проте на порядку денному все ще залишається значна кількість питань, які потребують невідкладного законодавчого врегулювання. Саме тому фракція "Блок Петра Порошенка" підтримує ініціативу продовження роботи 6-ї сесії Верховної Ради до вересня", - сказав А.Герасимов на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок.
Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, у свою чергу, також заявляє про підтримку продовження сесії. "Фракція "Народний фронт", звертається до вас, пане голово, з тим, щоб ви не закривали 6-ї сесії парламенту з огляду на багато невирішених питань. Півторамісячна перерва в роботі парламенту країни, де триває війна, недопустима", - сказав він, звертаючись до А.Парубія.
Народний депутат фракції "Батьківщина", член профільного комітету із закордонних справ Борис Тарасюк також заявив про підтримку "Батьківщиною" продовження поточної сесії парламенту до кінця літа.