Співбесіда з кандидатами в аудитори НАБУ відбудеться у ВР в середу

Керівник парламентського антикорупційного комітету Єгор Соболєв відкидає звинувачення в затягуванні питання про розгляд кандидатури від Верховної Ради в незалежну комісію з аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і заявляє, що в найближчу середу комітет проведе співбесіду з кандидатами.

"Я нагадую, що ми ще в грудні рекомендували за результатами відкритого конкурсу кандидатуру. І це було провалено, зокрема завдяки вашій фракції (фракції "Блок Петра Порошенка" - ІФ). Ми оголосили новий конкурс, в середу буде співбесіда з усіма кандидатами ", - сказав Є.Соболєв на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок.

Як повідомлялося, меморандум України з Міжнародним валютним фондом передбачав, що до кінця квітня 2017 року президент, Верховна Рада і Кабінет Міністрів України повинні призначити аудиторів НАБУ, проте ці терміни не були дотримані.