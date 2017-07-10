Політика

13:20 10.07.2017

Співбесіда з кандидатами в аудитори НАБУ відбудеться у ВР в середу

Керівник парламентського антикорупційного комітету Єгор Соболєв відкидає звинувачення в затягуванні питання про розгляд кандидатури від Верховної Ради в незалежну комісію з аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і заявляє, що в найближчу середу комітет проведе співбесіду з кандидатами.

"Я нагадую, що ми ще в грудні рекомендували за результатами відкритого конкурсу кандидатуру. І це було провалено, зокрема завдяки вашій фракції (фракції "Блок Петра Порошенка" - ІФ). Ми оголосили новий конкурс, в середу буде співбесіда з усіма кандидатами ", - сказав Є.Соболєв на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок.

Як повідомлялося, меморандум України з Міжнародним валютним фондом передбачав, що до кінця квітня 2017 року президент, Верховна Рада і Кабінет Міністрів України повинні призначити аудиторів НАБУ, проте ці терміни не були дотримані.

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