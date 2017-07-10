Політика

13:53 10.07.2017

НАТО підтримує ініціативи щодо виконання Мінських домовленостей

НАТО підтримує будь-які нові ініціативи, спрямовані на виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"НАТО активно підтримує мінський процес і нормандський формат, оскільки це найкращі формати для вирішення конфлікту в Україні. Ми також вітаємо нові ініціативи щодо проведення нових зустрічей і засідань та нові зусилля, спрямовані на те, щоб Мінські домовленості було в повному обсязі виконано", - сказав Є.Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві в понеділок.

Він додав, що в цьому контексті дуже важливими є економічні санкції проти РФ, які запровадили країни-члени НАТО.

"Я думаю, що ці санкції має бути продовжено, доки Росія демонструє незмінну поведінку щодо Мінських угод і Криму", - сказав Є.Столтенберг.

У свою чергу президент України Петро Порошенко додав, що трансатлантична і європейська солідарність є важливим інструментом, спрямованим на повернення РФ до переговорів.

"У нас має бути погоджена стратегія для негайного впровадження пакета Мінських домовленостей, зокрема припинення вогню, виведення російських військ з українських територій і відведення російських систем залпового вогню, танків, озброєнь. І щоб розпочався процес звільнення заручників, а також забезпечення роботи спостережної місії ОБСЄ, зокрема на кордоні України та Росії", - сказав П.Порошенко.

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