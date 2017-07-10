Законопроект про реінтеграцію Донбасу ще не зареєстровано у ВР

Проект закону про деокупацію тимчасово непідконтрольних владі України районів Донецької та Луганської областей ще не зареєстрований у парламенті і не пройшов процедури остаточного погодження, заявляє голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Я знаю, що є вже напрацювання, що є певний законопроект, який потребує остаточного погодження. Чи буде його доопрацьовано? Чи буде його внесено цього пленарного тижня? На жаль, я відповідь не можу вам дати. Можу лише сказати, що проект уже напрацьований, і я цей проект сьогодні вранці вже отримав, але ще не мав можливості з ним ознайомитися. Але він ще не зареєстрований і він ще не пройшов остаточного погодження", - повідомив А.Парубій на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Раніше джерело повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що РНБО в понеділок, 10 липня, розгляне проект закону про деокупацію тимчасово непідконтрольних владі України районів Донецької та Луганської областей. Очікується, що на цьому засіданні РНБО схвалить законопроект, після чого його буде передано президентові для внесення до парламенту.

Секретар РНБО Олександр Турчинов 13 червня в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що в Україні треба завершити антитерористичну операцію та перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Він анонсував розроблення відповідного законопроекту і висловив сподівання, що документ буде ухвалений Верховною Радою ще на поточній сесії.

Президент України Петро Порошенко 14 червня повідомив, що за його дорученням триває розробка проекту закону про реінтеграцію Донбасу, який передбачатиме низку заходів щодо повернення окупованих територій України. За його словами, в підготовці законопроекту беруть участь експерти і народні депутати. Законопроект базується на умовах, закріплених у Мінських домовленостях.