Політика

14:05 10.07.2017

Столтенберг: НАТО надасть Україні обладнання, яке дасть змогу розслідувати джерела кібератак

НАТО надасть Україні обладнання, яке дасть змогу встановлювати джерела кібератак, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Одна з галузей, якій ми приділяємо дедалі більше уваги в співпраці з Україною, - це кібербезпека. Ми нині перебуваємо в процесі надання Україні нового обладнання для деяких ключових урядових інституцій і структур влади, що дасть змогу Україні розслідувати, хто стоїть за тими чи тими кіберударами, оскільки реагування на них має надзвичайне значення", - сказав Є.Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві в понеділок.

За його словами, це обладнання допоможе Україні захистити свої інституції від кібератак.

У свою чергу президент України Петро Порошенко уточнив, що обладнання нададуть, зокрема, Міністерству закордонних справ України та низці інших міністерств, а також Службі безпеки України.

"Вони отримають спеціалізоване обладнання та засоби комунікації не лише для того, щоб захистити наші інституції від можливих наступних кіберударів, а й для того, щоб їм запобігати та виявляти", - додав глава держави.

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